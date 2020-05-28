عائشة تعلن انتهاء العمل بنتائج محاكمة المتهمين بمجزرة الابيض













أعلنت الاستاذة عائشة موسي السعيد عضو مجلس السيادة انتهاء العمل في اجراءات تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة بمدينة الابيض،

جاء ذلك خلال لقائها لجان المقاومة بمدينة الابيض بحضور وزيرة الخارجية ووالي شمال كردفان وأوضحت ان المحاكمة ستكون بحضور أسر الشهداء في قاعة كبري مفتوحة للجميع و هي تأخرت بسبب جائحة كورونا

واكدت عائشة التزام حكومة الفترة الانتقالية باستكمال مراحل الفترة الانتقالية بتعيين حكام الولايات ، مشيرة الي ان التاخير يعزى لظروف المفاوضات الجارية في جوبا

وناقش اللقاء مشاكل الخدمات بالولاية ومبادرات الشباب وفي الختام تم تقديم مذكرة لمجلسي السيادي والوزراء.

سونا