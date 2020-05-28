والي الشمالية : يطمئن على الأوضاع الصحية بالمحليات السبع.





اطمأن اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية الشمالية المكلف لدي اتصاله صباح اليوم عبر الهاتف بالمديرين التنفيذيين بمحليات الولاية السبع علي مجمل الاوضاع الصحية بالمحليات، كما اطلع على سير انسياب الخدمات وتوزيع المواد البترولية وعمل المخابز واطمأن الوالي خلال اتصالاته التي اجراها علي الاحوال بكافة المحليات موجهاً بالالتزام الصادر بالإجراءات والاحترازات التي اعلنتها اللجنة العليا لدرء جائحة كورونا .

وشدد الساعوري علي ضرورة اغلاق المنافذ والمعابر ومنع الدخول والخروج من والي المحليات كما وجه بمتابعة خدمات الصحة بالمستشفيات والمراكز الصحية ومراجعة مراكز الحجر والعزل وتأمين احتياجاتها كما وقف الساعوري من خلال التقارير التي استمع اليها على سير إمداد خدمتي الكهرباء والمياه.

وفي تصريح لسونا أعرب اللواء الركن الساعوري عن شكره وتقديره لمواطني الولاية الذين استجابوا لقرارات حظر التجول والتباعد الاجتماعي معرباً عن أمله في زوال الجائحة خلال الايام القادمة، مؤكداً ان سلطات الولاية تتابع لحظة بلحظة اوضاع المحليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اي طارئ و أن الولاية وضعت كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لدرء الجائحة مشيداً بالجيش الابيض والقوات النظامية الذين يعملون طيلة ساعات اليوم للمحافظة علي سلامة المواطنين .

وقال الساعوري في تصريحه لسونا انه تم تامين احتياجات الولاية من الوقود والغاز والدقيق كما تم تأمين احتياجات موسم حصاد القمح الذي وصل الي نهاياته مشيداً بكل من اسهم في انجاح الموسم الزراعي الشتوي.

سونا

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