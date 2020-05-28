مبادرة نداء سنار تتفاكر حول تخفيف آثار كورونا





خرج اجتماع اللجنة العليا لمبادرة نداء سنار لمجابهة كورونا والذي أداره الأستاذ الماحي محمد سليمان رئيس لجنة التقييم والعمل الميداني بمبادرة نداء سنار لمجابهة كورونا ،بعدة رؤى وتوصيات للحد من إنتشار الوباء، ومعالجة الآثار التي خلفها كتدهور الخدمات الطبية بالمستشفيات .

ومن أبرز مخرجات الاجتماع ضرورة إحكام التنسيق بين المبادرة والجهات المختصة، ومواصلة دعم وزارة الصحة والمحلية لتمكينهما من رفع نسبة الأداء التي أعاقتها الجائحة خاصة فيما يختص بتقديم الخدمات العلاجية، وإصحاح البيئة، وتم تكوين ثلاثة لجان الأولى للتفاكر مع حكومة الولاية، والثانية مع رئاسة المحلية، والأخيرة لدراسة أوضاع الكادر الطبي، وأكد الدكتور بهاء الدين حمزة الإريابي رئيس لجنة الطوارئ الطبية أن فترة الانتشار المجتمعي أدت إلى زيادة حالات الإصابة مؤكداً تطبيقهم للبروتوكول بكل دقة وأن أدوات الحماية متوفرة، داعياً بقية الكوادر الطبية للإنضمام إلى فرق العمل بمركز العزل والمستشفيات.

كما ناقش الاجتماع الخطة الإعلامية الجديدة لتغطية محلية سنار بوحداتها الإدارية الثلاث ، كما ناقش الاجتماع الموقف المالي للمبادرة .

سونا

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