توغل قوة من المليشيات الاثيوبية في منطقة بركة ووقوع اصابات





شهدت الحدود السودانية الأثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح اليوم حيث توغلت قوة من المليشيات الأثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر بركة نورين.

وقد نجم عن التصدى للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

وقد وصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور فى المنطقة للمعسكر فى بركة نوريت حيث تم التصدى ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

يذكر أن فترتى الأعداد للموسم الزراعى والحصاد تشهدان دائماً اختراقات وتعديات متواصلة من المليشيات الأثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات الأثيوبية بالمناطق الحدودية والتى سبق أن أعلنت رفضها وعدم التزامها بأى اتفاقيات مع الجانب السودانى لاستقرار المنطقة.

و لم يصدر حتى الان تعليق رسمي على هذه التطورات

سونا

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