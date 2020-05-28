مكتب البرهان: رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة





اكد مكتب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان الخبر الذي تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي حول السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان خبر عار من الصحة تماما.

وقال مكتب السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى تعميم صحفي ” نود ان نؤكد ان السيد رئيس مجلس السيادة يتمتع بصحة كاملة، وظل قبل وخلال عيد الفطر المبارك يتبادل برقيات التهنئة ويتلقى الاتصالات الهاتفية من الملوك والرؤساء، وآخرهما الاتصال الهاتفي المشترك من مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الافريقية والمبعوث الامريكي الخاص للسودان والاتصال الهاتفي الذي تلقاه امس من الرئيس اليوغندي يوري موسفيني معزيا في وفاة المستشارة نجوى عباس قدح الدم .

واصاف التعميم “سيعود السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الي الخرطوم اليوم بعد قضاء عطلة عيد الفطر المبارك بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل” .

سونا

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