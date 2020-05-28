التعايشي: الدولة ماضية نحو بناء عقد اجتماعي جديد





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي ان الدولة ماضية نحو بناء عقد اجتماعي جديد وتوقيع اتفاق سلام شامل ينهي جميع أشكل الظلم والتهميش .

وقال التعايشي لدى لقائه مواطني معسكر النيم بولاية شرق دارفور اليوم ان الدولة ساعية لاسترداد جميع اراضي وممتلكات النازحين بمناطق النزاع .

وأشار الى أن وفد التفاوض يمكنه الجلوس والتحاور مع الممانعين من الحركات في اي مكان وزمان حتى يتنزل السلام على أرض الواقع لينعم به جميع الشعب السوداني، وأشاد التعايشي بتوحيد الرؤى ووحدة الصف بين مواطني معسكر النيم، وقال “هذا اول بشريات السلام” .

وأعلن التعايشي عن تخصيص مبلغ خمسمائة مليون دولار تدفع سنويا لمدة عشرة أعوام لإعادة مادمرته الحرب وفي قضايا التنمية بدارفور، وإنشاء محكمة جنائية خاصة للفصل في الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين منذ اندلاع الحرب وتخصيص نسبة ٢٠% من السلطة لاصحاب المصلحة من أبناء دارفور .

سونا

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