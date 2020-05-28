عضوا السيادي تاور ونيوكولا يختتمان زيارتهم للنيل الازرق





-اختتم الوفد الاتحادي الزائر لولاية النيل الازرق والذي ضم كل من عضوي مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور كافي ومولانا رجاء نيكولا ودكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية اليوم جولته في ولاية النيل الأزرق متجها للخرطوم.

وكان في وداعه اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف والاستاذ صديق موسي الصديق أمين عام حكومة الولاية ولجنة الأمن وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية.

الجدير بالذكر ان الوفد الاتحادي برئاسة بروفيسور تاور عقد جملة من اللقاءات تمثلت في الاجتماع المشترك مع مجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة الامن واجتماع اللجنة العليا للطواري الصحية بقاعة تعلية الروصيرص ومن ثم لقاء القوات النظامية بقيادة الفرقة الرابعة الدمازين ولقاء قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتغيير والخدمات بجانب عقد اجتماعات مع قيادات الادارة الاهلية بقاعة المجلس التشريعي بالدمازين

وخلال الزيارة تفقدت مولانا رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة الكنيسة الكاثوليكية بالدمازين.

سونا

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