الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام





نفذت ولاية الخرطوم اليوم اكبر حملة نوعية منذ بدء سريان الحظر الصحي قادها الفريق شرطة عزالدين الشيخ مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة عيسى آدم مدير دائرة الجنايات .

وقال مدير الشرطة انه جرى اليوم تطبيق استراتيجية جديدة دعما لنقاط الارتكاز بتسيير قوات جوالة محمولة على (٧٠) عربة متنوعة بمشاركة كل الفصائل وهي الشرطة الامنية والقوات الخاصة والعمليات والمباحث والامن والمعلومات والاحتياطي المركزي والنجدة والمرور، وقامت هذه القوات بالقبض علي كاسري الحظر الصحي ومعتادي الاجرام ومداهمة أوكار الجريمة.

واكد ان التراخي في الحظر سيواجه باجراءات صارمة وان المحاكم والنيابة جاهزة للقيام بمهمتها ونبه المواطنين بتحمل المسئولية كاملة في حالة وقوعهم في المخالفات .

اللواء شرطة عيسى آدم اسماعيل مدير ادارة الجنايات بولاية الخرطوم وقائد الحملة اكد ان الحملة النوعية تأتي في اطار خطة منع الجريمة وانفاذ حظر التجوال والتأكد من سلامة التصاريح الصادرة من المنطقة المركزية معلنا القبض علي عدد من المخالفين سيتم تقديمهم للمحاكمة.

قيادات محلية امبدة رحبوا بحملات الشرطة وطالب الشيخ بله آدم الكجم رئيس جمعية الفراحنة الخيرية الالتزام بقرارات الدولة فيما يلي الحظر الصحي وفيما يلي حماية الاراضي وعدم التعدي على حقوق الغير في إشارة الى ما اشيع مؤخرا في أمبدة بامتلاك رموز النظام السابق لمنازل السكن الشعبي مما دعا المواطنين الى التعدي عليها، كما أشاد الكجم بالدور الذي تقوم به الشرطة في منع وقوع الجريمة ومداهمة أوكارها.

سونا

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