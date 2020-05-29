اليوناميد والاتحاد الافريقي يؤكدان دعمهما للسودان لانجاح حملة جمع السلاح





اكد السودان التزامه وجديته في المضي قدما في حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة بكل قوة حتي يتم الوصول الي سودان خال من السلاح .

واكدت اللجنة الفنية للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة في اجتماعها التنسيقي برئاسة اللواء الركن عثمان محمد حامد عضو اللجنة، الذي عقدته مع بعثة اليوناميد بالخرطوم بالقصر الجمهوري اليوم، ومكتب البعثة بمدينة زالنجي حاضرة ولاية وسط دارفور، عبر الفيديو كونفرانس ،اكدت ان الحملة ستكون قوية ولن تستثني احدا في اطار المشروع الرائد والشراكة التي وقعها السودان مع الاتحاد الافريقي لاسكات البنادق في العام 2020 م.

وقال اللواء دكتور ركن عبد الهادي عبدالله عثمان مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة والناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي، ان بعثة اليوناميد والاتحاد الافريقي، اكدا في الاجتماع مشاركتهما الفاعلة في المشروع القومي لجمع السلاح في السودان، مشيرا الي ان الاتحاد الافريقي قدم دعوة للسودان لعرض تجربته الناجحة في هذا المجال عبر اقامة معارض وسمنارات خلال القمة العادية للاتحاد الافريقي منتصف يونيو المقبل، والقمة نصف السنوية للاتحاد الافريقي خلال يوليو المقبل في اثيوبيا، وفي الجلسة التنسيقية التي تعقد في تشاد في الفترة من ٢ -٤ يوليو المقبل، بغرض الاستفادة منها في الدول الافريقية ولتقديم الدعم اللازم للسودان وتمكينه من انجاح مشروع حملة جمع السلاح.

واضاف اللواء عبدالهادي ان اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة تناشد المواطنين بان لا يعرضو انفسهم للمساءلة ، وتسليم الاسلحة غير القانونية بطرفهم للاجهزة الامنية التي ستقوم باداء واجبها كاملا حتي يتم تحقيق شعار اسكات البنادق وخلو السودان من السلاح في العام 2020م.

s,kh

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