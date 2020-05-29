والى الشمالية يوجه بملاحقة المخالفين لتنفيذ توجيهات لجنة كورونا





وجه والي الولاية الشمالية المكلف رئيس لجنة أمن الولاية اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري لجان أمن المحليات بمتابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة العليا للتصدى لجائحة كورونا وملاحقة المخالفين لها وذلك خلال الزيارة التى قام بها اليوم يرافقه عدد من أعضاء لجنة أمن الولاية ومحلية دنقلا الميدانية لعدد من نقاط الارتكاز بمدينة دنقلا والطريق القومي.

وأكد والى الولاية الشمالية المكلف فى تصريح (لسونا) أن الزيارة جاءت للاطمئنان على سير اجراءات تطبيق الموجهات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للتصدى لجائحة كورونا بالولاية خاصة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول أوخروج العربات الى الولاية الشمالية فى اعقاب تسلل بعض المواطنين القادمين من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع أهلهم وذويهم.

وأضاف أن حكومة الولاية وأجهزتها المختلفة لم ولن تتهاون فى تطبيق الموجهات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا وذلك من أجل السيطرة على الوضع الصحي وعدم تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض كورونا، مشيدا بجهود ودور الأجهزة الأمنية العاملة فى نقاط الارتكاز بمدن الولاية وطرقها القومية.

وقال الساعوري إنهم ظلوا يعملون جنبا الى جنب مع اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا ويشكلون سندا حقيقيا لجهود الولاية للسيطرة على هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة مواطن الولاية .

وجدد الوالى دعم ووقوف حكومة الولاية ومؤسساتها المختلفة مع الأجهزة الأمنية حتي تواصل عملها وادائها بالصورة التي تحفظ الامن والاستقرار وصحة المواطنين.

سونا

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