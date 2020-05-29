اضاءات حول زيارة عضوى المجلس السيادي تاور ونيكولا للنيل الازرق





استقبلت ولاية النيل الأزرق الايام الماضية عضوى المجلس السيادي الانتقالي البروفيسر صديق تاور كافي ومولانا رجاء نيكولا يرافقهما الدكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية للوقوف على الأوضاع الصحية والأمنية بالولاية، وتقديم الخدمات للمواطنين وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات.

حيث ترأس البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة الأمن واطلع تاور على الأوضاع الامنية والجنائية واستعدادات الموسم الزراعي والموقف المالي للولاية والاطمئنان على اداء الوزارات.

وامتدح تاور الجهود التي تبذلها حكومة الولاية في كافة المحاور وابدى عدد من الملاحظات المهمة، داعيا لمواصلة الجهود .

ووقف تاور والوفد المرافق له على ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين لافتا الي أن النيل الازرق من اكثر الولايات ظلما من الحكومات المركزية السابقة ولم تقدم لها ادنى الخدمات مما كان له الاثر الواضح في وجود الغبن المجتمعي تجاه السياسات السابقة.

وثمن عضو مجلس السيادة الانتقالى مجهودات حكومة الولاية واستعداداتها للموسم الزراعي، داعيا لاستصحاب تداعيات الاوضاع مابعد كورونا المتمثلة في الحوجة الكبيرة للغذاء، مؤكدا أن النيل الازرق من الولايات التي يعول عليها في المخزون الغذائي وطالب حكومة الولاية بالمضي قدما في توفير مقومات نجاح الموسم الزراعي.

وفي محور السلام اكد تاور وجود اختلال بين اقاليم السودان لعدة اسباب ادت لخلق مفارقات بين الاقاليم مؤكدا ان الحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق الرضا الوطني، مشيرا للخطوات الجادة والعملية لتحقيق السلام مع استصحاب اراء اهل المصلحة.

وأوضح تاور أن الحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق مايريده إنسان النيل الأزرق، مضيفاً أن النظام البائد لم يشاور أحدا فى اتفاقية نيفاشا عكس النهج الذي تتبعه الحكومة الانتقالية الان في توسيع دائرة المشاورات على كافة المستويات.

ورحب بالخطوات التى تبذل من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء بالولاية وتدفع بعملية السلام للامام.

كما اطمئن الوفد على التدابير الاحترازية لحكومة الولاية ممثلة في وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا، وثمن تاور تجربة الولاية والخطط الموضوعة ووصفها بالمتميزة.

كما وقفت مولانا رجاء نيكولا عضو المجلس السيادي خلال الزيارة على اوضاع الكنيسة الكاثولوكية بالدمازين.

وامتدت لقاءات الوفد بلقاء القوات النظامية بقيادة الفرقة الرابعة مشاه بالدمازين وتاكيدات الوفد على الادوار المتعاظمة للقوات النظامية بمختلف مكوناتها وفي لقاء قوي الحرية والتغيير واللجان الشبابية ولجان المقاومة والتغيير والخدمات استمع الوفد لجملة من الملاحظات حول اداء الحكومة وتلمس حجم التنسيق والتعاون بين الحكومة وقوي الحرية والتغيير والادوار التي تضطلع بها لجان المقاومة للمحافظة على مكتسبات الثورة.

وتعهد تاور باستصحاب كافة الملاحظات ومعالجة اوجه القصور واختتم الوفد لقاءته بقيادات الادارة الاهلية حاثا القيادات بضرورة دفع عملية السلام للامام والمحافظة على تماسك النسيج الاجتماعي.

وان زيارة عضوا مجلس السيادة بروف صديق تاور ومولانا رجاء نيكولا بمعية الدكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية حققت جملة من المكاسب من ضمنها الاشادة بحكومة الولاية واللجنة العليا للطواري الصحية وتبني الوفد بحث استثناء النيل الازرق لتعيين الكوادر الصحية وتبني صيانة عدد 3 عربات اسعاف معطلة تتبع لوزارة الصحة بالولاية بجانب فتح افاق جديدة لعملية السلام والدعوة لوحدة الصف وتضافر الجهود لمجابهة جائحة كورونا وانجاح الموسم الزراعي.

سونا

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