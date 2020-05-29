النيلين
سياسية

التعايشي يفتتح مقر هيئة الطرق والجسور بشرق دارفور

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أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي بمجهودات ولاية شرق دارفور فيما يلي تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين .

وقال لدى افتتاحه صباح اليوم مقر هيئة الطرق والجسور بالولاية، إن مشاريع الطرق تعد من المشروعات المهمة لربط المركز بالولايات والمساهمة فى مضاعفة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد القومي .

ووجه سيادته حكومة الولاية بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الكادر البشري في المجالات المختلفة وتهيئة بيئة العمل تحسينا وتجويدا للأداء .

من جانبه قال مدير هيئة الطرق والجسور المهندس عيسى عبدالله البيقاوي، إن الولاية شرعت في تأهيل مطار الضعين ليصبح مطارا دوليا، وبدأت في تشييد طريق جامعة الضعين بطول ستة كيلو مترات ، وافتتاح مسار طريق الضعين شابو كارينكا جاد السيد ليتم ربطه بالطريق القومي النهود الخرطوم ليتمكن إنسان الولاية من التواصل الاجتماعي والتجاري ونقل منتجاته مع بقية ولايات السودان.

التعايشي

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