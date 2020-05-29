التعايشي يفتتح مقر هيئة الطرق والجسور بشرق دارفور





أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي بمجهودات ولاية شرق دارفور فيما يلي تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين .

وقال لدى افتتاحه صباح اليوم مقر هيئة الطرق والجسور بالولاية، إن مشاريع الطرق تعد من المشروعات المهمة لربط المركز بالولايات والمساهمة فى مضاعفة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد القومي .

ووجه سيادته حكومة الولاية بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل الكادر البشري في المجالات المختلفة وتهيئة بيئة العمل تحسينا وتجويدا للأداء .

من جانبه قال مدير هيئة الطرق والجسور المهندس عيسى عبدالله البيقاوي، إن الولاية شرعت في تأهيل مطار الضعين ليصبح مطارا دوليا، وبدأت في تشييد طريق جامعة الضعين بطول ستة كيلو مترات ، وافتتاح مسار طريق الضعين شابو كارينكا جاد السيد ليتم ربطه بالطريق القومي النهود الخرطوم ليتمكن إنسان الولاية من التواصل الاجتماعي والتجاري ونقل منتجاته مع بقية ولايات السودان.

التعايشي

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