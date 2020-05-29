تدريب معززي الصحة ( قادة المجتمع) بالنيل الازرق لمجابهة كورونا





نظمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة تعزيز الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة اﻹتحادية دورة تدريبية بقاعة الادارة الاهلية بالدمازين اليوم استهدفت معززي الصحة ( قادة المجتمع) بالمحليات لعدد ( 20 ) من رجال اﻹدارة اﻷهلية والعمد والمشايخ ، وذلك بحضور المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل النيل اﻷزرق رئيس اﻹدارة اﻷهلية .

وأوضح اختصاصي الصحة العامة عبد الرحمن عباس مدير إدارة تعزيز الصحة المكلف لدى مخاطبته افتتاحية الدورة التدريبية أن الدورة جاءت بغرض التفاكر والخروج برؤية واضحة تسهم في مكافحة جائحة كورونا ، حيث قدم عبدالرجمن تنويرا شاملا حول فيروس كورونا وطرق إنتشاره وكيفية الوقاية منه ، وأضاف بأن الحجر المنزلي والحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها والعزل للحالات المؤكد إصابتها بعد الفحص المعملي ، وأكد عبدالرحمن الادوار المتعاظمة لقيادات اﻷدارة اﻷهلية في توصيل الرسالة الصحية والتأثير على المجتمعات في تطبيق اﻹجراءات الوقائية واﻹحترازية للحد من إنتشار الفيروس .

من جانبه قال المك الفاتح يوسف حسن عدلان أن الجائحة وسرعة إنتشار الفيروس تتطلب تضافر الجهود بين كافة مكونات المجتمع ممتدحا الجهود المبذولة من حكومة الولاية ووزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا ، مؤكدا وقفة اﻹدارة اﻷهلية ومساندتها للوزارة في دعم جهود وقف إنتشار الفيروس

العمد والمشايخ إمتدحوا الدور الرائد لوزارة الصحة والجهات اﻷمنية في إغلاق المعابر ونقاط الدخول في المناطق الحدودية مع دول الجوار ، مؤكدين أهمية مثل هذه التدريبات التي تسهم في توصيل الرسالة الصحية للمجتمعات في تطبيق اﻹجراءات الوقائية بالتباعد اﻹجتماعي ومنع التجمعات ( باﻷسواق والمناسبات) معربين عن أملهم أن تتعافى البلاد والعالم أجمع من هذه الجائحة.

سونا

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