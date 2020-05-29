شعبة المخابز تنفي التهديد بالاضراب عن العمل





نفت شعبة المخابز باتحاد الغرف الصناعية إصدارها بيان تهديد بالدخول في إضراب عن العمل في حال عدم استجابة السلطات لمطالب الإتحاد بزيادة سعر الرغيفة زنة 80 جرام الى 3 جنيهات.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لشعبة المخابز عبد الستار عبد الرافع في بيان له بان شعبة المخابز فوجئت بصدور بيان باسمها يتضمن تهديد بالاضراب عن العمل في حال عدم إستجابة السلطات لمطالب الاتحاد بزيادة سعر الرغيفة زنة (٨٠) جرام الى (٣) جنيهات.

وأدان عبدالستار البيان المنسوب للشعبة مبينا أنه يحمل معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام وينطوي على تهديد ووعيد باضراب كل المخابز .

واضاف “تعلن الشعبة نفيها وتبرأها التام من هذه التصريحات وتحمل الجهة الناشرة للخبر المسؤلية القانونية وتبعاتها”.

وأوضح بأن الشخص الذي ادلي بهذا التصريح ليس عضوا باللجنة التسييرية وليس له الحق بالتحدث باسم اللجنة.

وطمأن المواطنين بأن جميع مخابز الشعبة تعمل بصورة طبيعية ودعا المواطنين بعدم الإنزعاج من مثل هذه الاشاعات التى وراءها جهات تضررت مصالحها الشخصية جراء الترتيبات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن إعادة النظر في آلية توزيع ومتابعة ومراقبة دقيق الخبز.

سونا

شارك الموضوع :





