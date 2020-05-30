انتصار صغيرون تعلق على استئناف الدراسة في الجامعات السودانية ومعاهد التعليم العالي





جددت وزيرة التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون نفيها حول مايجرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية حول الاستعداد لاستئناف الدراسة الجامعية.

وقالت الوزيرة من خلال تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي صباح يوم السبت بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز “انتشرت في الفترة الماضية الكثير من الشائعات حول استئناف الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي. نؤكد انه لم يتم تحديد موعد رسمي لاستئناف الدراسة في الجامعات السودانية ومعاهد التعليم العالي بعد. ”.

وفي بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول الخطاب المتداول بفتح الجامعات يوم 10 يوليو 2020 من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت الوزارة الى جميع منسوبيها وشركائها والعاملين بمؤسساتها ان ماجاء بالخطاب الذي تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن فتح الجامعات واسئناف الدراسة ، عار من الصحة ، ولا يعبر عن الوزارة في مضمونه او طريقة كتابته ، مما احدث كثيراً من التشويش والربكة خاصة وان البلاد تمر بظروف الحظر لدرء جائحة كورونا والجميع يقف صفاً واحداً لدرء هذا الوباء ، وتؤكد الوزارة ان لها قنواتها الرسمية التي تخاطب بها الرأي العام والطلاب واصحاب المصلحة ، وتعبر الوزارة عن اسفها البالغ في عمليات التضليل الاعلامي عبر هذا النشر والخطابات المزورة غير الحقيقية ، ونحن نثق في فطنة القاريء من خلال معرفته بالمعلومة المؤكدة عبرصفحات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي ونؤكد اننا على اهبة الاستعداد لأي استفسار والله من وراء القصد .

الخرطوم (كوش نيوز)

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