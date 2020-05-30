مصرع شخصين وإصابة آخرين بمنطقة سيرو الجعليين بمحلية ابوحجار





لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون إثر نزاع على خطة سكنية بمنطقة سيرو الجعليين بمحلية أبوحجارالتابعة لولاية سنار.

وذكر شهود عيان في تصريح “لسونا” أن المنطقة المتنازع حول تخصيصها كسكن خططت منذ العام 2011م وتم تحويلها من زراعية إلي سكنية وخططت إلى 750 قطعة أرض ،وأكدوا أن التوزيع تم بعدالة مشيرين إلى أن التوزيع في الخطة الجديدة شمل المتضررين من فيضانات النيل الأزرق بجانب الشباب وكل من لا يمتلك منزلاً يسع أسرته.

وأضاف المصدر إن الخلاف كان بين الجعليين وقبيلة الباقرمة مشيرين إلى أن الأولى ترى ضرورة تنفيذ الخطة السكنية بينما ترى قبيلة الباقرمة أن تظل المنطقة زراعية وإلغاء تخصيصها إلى سكنية.

وأكد الشهود “لسونا” أن عددا من المواطنين الذين تضايقوا من السكن حاولوا تشييد سور علي قطعهم وفقا للتوزيع الجديد في المنطقة المتنازع حول تخصيصها فحدث صدام بين الطرفين وتدخلت شرطة محلية أبوحجار وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم إلا إنها أصابت بعضهم وحدثت الوفاة والإصابات.

سونا

شارك الموضوع :





