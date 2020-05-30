والي غرب كردفان يؤكد الحرص على سلامة المواطنين والممتلكات العامة





أكد والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله حرص حكومته وكافة لجان الأمن بالمحليات على امن وسلامة المواطنين وحفظ ممتلكات الدولة والشعب .

وجدد في كلمته لمواطني الولاية على خلفية احداث حرق محلية بابنوسة ومنزل المدير التنفيذي نهار الخميس, جدد العزم على فرض هيبة الدولة والتعامل بالقانون مع كل من يثبت تورطه في الأحداث وتقديمه للعدالة.

وقال اللواء عبدالله ان البلاد تمر بمرحلة استثنائية صحية وإقتصادية بالغة التعقيد تتطلب وحدة الصف حول الثوابت الوطنية للخروج الى بر الامان بسلام واصفا الأحداث بالمؤسفة .

وطالب المواطنين بالتعاون مع الأجهزة النطامية وعدم الاستجابة لدعاة الفتنة والتخريب الذين يسعون لزعزعة الأمن والاستقرار ووقف مسيرة التنمية.

وكشف الوالي عن إلقاء السلطات القبض على عدد من المتهمين بحوزتهم بعض المعروضا مبينا ان الأجهزة النظامية تعاملت مع الحادث بمهنية عالية الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح مؤكدا استقرار الأوضاع بالمحلية بشكل كامل وان الحياة قد عادت الى طبيعتها.

سونا

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