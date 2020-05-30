السودان يعلن: 457 شخصا تعافوا من كورونا خلال يومين





أعلنت وزارة الصحة السودانية مساء السبت، عن تسجيل (279) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك ليومي الخميس 28 مايو 2020 والجمعة 29 مايو 2020.، وتسجيل (29) وفيات منها (20) حالة وفاة داخل ولاية الخرطوم.

سُجلت (197) حالة داخل ولاية الخرطوم ، القضارف (12) حالة ، النيل الأبيض (10) حالات ، الجزيرة (34) حالة، شمال دارفور (9) حالات، سنار (10) حالات، كسلا (3) حالات ، و(حالة واحدة) في كل من وسط دارفور ، جنوب دارفور، غرب دارفور و غرب كرفان .

ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (4800) إصابة منها (3794) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (262) وفاة.

هذا وقد تماثلت (457) حالة للشفاء، منها (376) حالات شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (1272).

الخرطوم (كوش نيوز)

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