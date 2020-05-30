بالصورة: مطار الخرطوم يطبق إجراءات التباعد بين الركاب لتقليل مخاطر انتقال كورونا





بدأت سلطة الطيران المدني، تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطار الخرطوم الدولي، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بحسب متابعات كوش نيوز، توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بمطارات السودان المختلفة، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

وبحسب موقع سودان تربيون كشف مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني السودانية عن تمديد إغلاق المطارات بالبلاد أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى منتصف الشهر المقبل للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان لـ ” سودان تربيون” السبت إن السلطة “ستمدد نشرة الطيارين التي تنتهي الأحد إلى السابع عشر من يونيو المقبل”.

وأضاف ” المطار سيظل مغلقا أمام حركة الركاب العادية على أن يستمر في استقبال وتحريك رحلات البضائع والإجلاء ورحلات الإغاثة”.

وأعلن عن شروع السلطة عبر ممثليها في لجنة العالقين واللجنة العليا للطوارئ الصحية في وضع خطة عودة العالقين السودانيين بالخارج سيتم الإعلان عنها حال اجازتها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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