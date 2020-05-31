ضبط أكثر من (87) متسللاً لولاية البحر الأحمر





الخرطوم_ (اليوم التالي)

وقف وفد حكومة ولاية البحر الأحمر لمحلية هيا برئاسة أمين عام الحكومة الرشيد سليمان ورئيس النيابة العامة مولانا محمد عبدالمنعم ومدير المحاجر الصحية دكتور الفاتح وقيادات الأجهزة العسكرية والشرطية والجهات ذات الصلة على معبر محلية هيا وذلك بغرض متابعة أمر الطوارئ رقم (76) لسنة 2020م، الصادر من والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي والخاص بحظر التسلل أو الدخول لحدود الولاية دون الحصول على التصاريح من الجهات المختصة منعاً لدخول أو تفشي فيروس كورونا المستجد.

اليوم التالي

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