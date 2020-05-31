ديوان الزكاة يقدم مساعدات غذائية للمتضررين بمنطقة الفشقة





كشف الاستاذ محمد عبد الرحمن طه – امين ديوان الزكاة بولاية القضارف عن دعم الزكاة بالقضارف للمتأثرين بالاحداث الدائرة بالحدود الشرقية للبلاد والاعتداءات على منطقة الفشقة بمحلية القريشة بمواد غذائية بتكلفة بلغت مائتان وخمسون ألف جنيه نتيجة.

واوضح مدير الزكاة بمحلية القريشة نور الدين مهدي ان الهجوم علي قرية بركة نورين تسبب في نزوح وتدفقات عدد من المواطنين يقدر بحوالي (٢٠٠٠) شخص للقرى المجاورة والكنابي في المشاريع الزراعية .

وقال مدير الزكاة ان العاملين بالمحلية يقفون ميدانيا علي تفقد الاسر المتضررة وتقديم مساعدة عينية ومواد غذائية عاجلة مبينا ان امين الزكاة بالولاية يقف علي احوال الاسر المتضررة من اجل تقديم مزيد من الدعم لهم الي حين عودتهم الي قراهم .

سونا

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