تجمع الصيادلة المهنيين :اضراب الصيدليات حق نقابي اصيل





اعتبرت د. سماهر المبارك عضو تجمع الصيادلة المهنيين ان اضراب الصيدليات حق نقابي اصيل ومن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

وقالت سماهر في تصريح لـ(سونا) “بالنسبة لاضراب الصيدليات من الصعب قياس نجاح و فشل الاضراب المعلن، لانه فى الاصل ان فترة ما بعد أعلان الحظر، أصبحت الصيدليات لا تعمل كلها او تعمل بدوامات متباينة، وان هذا لا ينفي صعوبة الوضع، والآن رفوف الصيدليات اصبحت فارغة”.

واشارت سماهر الى ان اصل مشكلة انعدام الدواء يكمن في توفير النقد الاجنبى، لذا لابد من معالجة جذر المشكلة، مبينه أن الدواء يحتاج إلى 55 مليون دولار شهريا منها 20 مليون للدواء الحكومي عبر الإمدادات الطبية، 25 مليون دولار للدواء المستورد و10 مليون دولار للأدوية المصنعة محليا، لافتة الي انه منذ بداية العام لايوجد التزام من الدولة لتوفير النقد الأجنبي فضلا عن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بجائحة كورونا التي كان لها الأثر الأكبر في شح الأدوية، وقالت “لذا لابد من الشكل الامثل للاحتجاج حتى لا يتاثر المواطن من الخدمة الشحيحة”.

سونا

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