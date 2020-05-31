جعفر خضر : رغبة (العساكر) في الانقلاب لم تنته





أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير بولاية القضارف أن تفكير المكون العسكري في الانقلاب لم يتوقف منذ بداية الثورة على ودلل على ذلك بتصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعضو مجلس السيادة الفريق ركن شمس الدين الكباشي وقال خضر لـ(الجريدة) العساكر لديهم رغبة أو نية في الانقلاب بدافع حماية أنفسهم حماية من اي محاكمات محتملة وتلبية لشهوة السلطة.

وأرجع تأخير الانقلاب لبحث العساكر عن سند إقليمي وأكد أن ذلك متاح بدرجة كبيرة واستدرك قائلا: لكنهم يحتاجون إلى حاضنة سياسية بالداخل وقطع بأن البحث عن الحاضنة للانقلاب فيها أشكال باعتبار أن الكيزان على الرغم من أنهم في متناول يد العسكر الا انهم مكروهين لدى الشعب السوداني لذلك يصعب أن يصبحوا حاضنة لتغيير جديد فضلا عن أنهم غير مقبولين للدول الإقليمية ومثل لذلك بدولة الامارات لأنها تسير في اتجاه إزاحة الكيزان وبواقيهم ورجح ان العساكر الراغبين في تنفيذ الانقلاب يطمعون في حاضنة من بعض قوى التغيير وأردف و لن يجدوها ولا اتوقع ان الا يحدث ذلك.

ولفت خضر إلى العساكر يخشون الشعب السوداني لذلك يسعون إلى نشر درجة من التذمر والسخط على قوى التغيير واستدل على ذلك بالمحاولات التي تجري بصورة دائمة لتحميل قوى التغيير وحكومة رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك مايحدث من تذمر نتيجة اخفاقات حكومة الفترة الانتقالية على الرغم من أن العساكر ضالعين في السلطة حتى يكون هناك قبول ورضا على الانقلاب المحتمل تحت دعاوى الثورة التصحيحية وأرجع تأخير لحظة الصفر لتنفيذ الانقلاب الى جانب الأسباب السابقة إلى خوف العساكر من الشعب السوداني الذي رأوه بعد فض الاعتصام ,في الثالث من يونيو الماضي مما يجعلهم متيقنين أن الانقلاب غير مضمون العواقب مما يجعلهم مترددين خوفا من يأتي اقدامهم على الانقلاب بردة فعل ثورية هم ليسو بحجمها.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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