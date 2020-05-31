ميسي يعلق على مصير كرة القدم في مرحلة ما بعد كورونا





ينتظر جميع عشاق بطولة الدوري الإسباني عودتها في شهر يونيو/ حزيران بعد توقفها بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وتتجه أنظار الكثيرين إلى نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، الذي سيكون على موعد مع تحد جديد.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة “الباييس”، يوم الأحد: “كرة القدم مثل الحياة بشكل عام، أعتقد أنها لن تظل كما هي أبدا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا”. بحسب موقع “إرم نيوز”.

وأضاف النجم الأرجنتيتي “أشعر بإحباط شديد لأن الناس فقدوا أفراد أسرهم ولم يتمكنوا من وداعهم خلال فترة الكورونا”.

وتابع ميسي “الكثير من الناس رأوا أسرهم وأصدقاءهم يموتون، لا يمكن أن يكون هناك أسوأ من فقدان الناس الذين تحبهم”.

وأردف نجم برشلونة “لقد تركنا جميعا تقريبا في حالة من الشك حول ما سيكون عليه العالم بعد كل ما حدث”.

وأشار ميسي “بعيدا عن الحجر المنزلي والوضع الذي فاجأنا، واجه الكثير من الناس وقتا صعبا حقا لأن هذا الوضع أثر عليهم نفسيا في بعض الأحيان”.

وأكمل ميسي: “جائحة كورونا أثرت عليّ بشكل خاص، أعتقد أن هناك العديد من الأشياء السلبية في هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم”.

وختم ميسي بالقول “بمجرد انتهاء الأسوأ، سيكون من الضروري التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد”.

أعلنت رابطة الليغا الإسبانية أن ما تبقى في مباريات الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ستكون متاحة مجانا لبعض الأماكن في إسبانيا.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز” قد أعلن السبت الفائت، عن موعد عودة بطولة الليغا في الثامن من شهر حزيران/يونيو المقبل، بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب إجراءات الحجر الصحي المتخذة في إسبانيا.

وتشتد المنافسة بين برشلونة متصدر ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، وغريمه التقليدي ريال مدريد المتأخر عنه بفارق نقطتين، مع تبقي 11 مرحلة من عمر الدوري، الذي من المقرر أن ينتهي في 19 من شهر تموز/ يوليو القادم.

سبوتنيك

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