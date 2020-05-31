أكثر من 180 عائدا من ليبيا عبر الولاية الشمالية





قال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية، د. صابر فتحي، إن السودانيين العائدين من ليبيا يقدر عددهم بأكثر من 180 مواطنا وهم الآن يتمتعون بصحة كاملة ويتلقون الرعاية الطبية والصحية اللازمة ولم تظهر عليهم حتى الآن أي أعراض بمرض كورونا، مؤكدًا أن الولاية أكملت إجراءات ترحيل 104 منهم أمضوا فترة الحجر الصحي إلى ولاية الخرطوم ومن ثم سيتم ترحليهم إلى ذويهم بولايات البلاد المختلفة.

وأكد صابر استقرار الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية، وأن الولاية لم تسجل أي حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن جملة الإصابات بلغت 15 حالة متضمنة 4 وفيات و10 حالات شفاء و5 حالات اشتباه، تم أخذ العينات لها وإرسالها للمعمل القومي (استاك)، وحالة واحدة نشطة تتلقى الرعاية الطبية والصحية اللازمة بمركز العزل الرئيسي بدنقلا.

واطمأن والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري، على أحوال السودانيين العائدين من ليبيا والذين يمضون هذه الأيام فترة الحجر الصحي بعدد من معسكرات الإيواء بدنقلا.

السوداني

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