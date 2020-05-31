تمديد إجازة العاملين ومنع التجمعات بولاية غرب دارفور





أصدر والي ولاية غرب دارفور اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، قرارا بتمديد إجازة العاملين بالولاية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الثاني عشر من يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية من الانتشار المجتمعي لفايروس كورونا.

وقضى القرار بسريان كل الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن جائحة كورونا وأمر الطوارئ رقم (1) خلال فترة الإجازة. ووجه القرار الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه.

كما أصدر الوالي قراراً آخر قضى بمنع تجمعات الأفراح والأتراح وأي أنشطة أخرى تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين في موقع جغرافي واحد بكافة مناطق ومحليات الولاية حتى إشعار آخر، ووجه الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الأخرى المعنية لإتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.

السوداني

شارك الموضوع :





