تمدبد اغلاق المطارات السودانية حتى 14 يونيو





جددت سُلطة الطيران المدني السوداني صباح اليوم الأحد ، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو ،2020 وذلك تماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد.

وإستثنت السلطة عددا من الرحلات من قرار الإغلاق،وهي :رحلات البضائع المجدولة والإضافية والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني

ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول،وإجلاء الرعايا الأجانب .

ويشار أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد التابعة لمجلس الأمن والدفاع وأن السيد المدير العام لسُلطة الطيران المدني عضو باللجنة العليا المذكورة.

ويذكر أن جميع الرحلات المستثناة خاضعة للتصديق المسبق من سلطة الطيران المدني السوداني

سونا

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