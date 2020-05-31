ولاية الخرطوم تؤكد وجود وجود فائض من الدقيق بالمخابز





إطلع الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ومتابعة السلع الإستراتيجية الطيب الشيخ اليوم الأحد، على موقف الدقيق وعمل المخابز من خلال تقرير قدمه مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بالولاية د. أبوبكر محجوب.

وأوضح محجوب أن المخابز تسلمت حصتها من الدقيق بالكامل، وأن التقارير أثبتت وجود فائض بالمخابز.

من جانبه، دعا الأمين العام لحكومة الولاية، أصحاب المخابز إلى العمل وفق الورديات المعمول بها سابقاً، واتخاذ التدابير لإنهاء عودة ظاهرة الصفوف أمام المخابز خاصة في محليتي كرري وأمبدة.

الصيحة

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