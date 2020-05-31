تقدر بـ(مئة) دولار.. قرار بإلزام العالقين بدفع كلفة حجرهم الصحي





علمت (السودانى)، أن اللجنة العليا للطوارئ قررت إلزام العالقين بدفع كلفة نفقة حجرهم الصحي والتي تقدر بنحو (مئة دولار).

وعممت عدد من السفارات السودانية إخطارات رسمية للعالقين في دولها بهذا القرار.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في أنقرة السفير الريح عبدالرحمن المهدى لـ(السودانى)، إنهم أبلغوا العالقين لديهم بهذا القرار والذى اتخذته اللجنةالعليا للطوارئ والقاضي بأن يدفع كل عالق كلفة حجره الصحي والتي تقدر بنحو مئة دولار، منوهاَ إلى أن عدد العالقين في أنقرة يبلغ (19) عالقا.

ولم يتسنى للصحيفة التأكد من خطاب ممهور بختم السفارة السودانية في الرياض يخطر العالقين دفع كلفة حجرهم الصحي.

السوداني

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