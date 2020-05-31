ارتفاع حالات (كورونا) إلى (5027) و(286) وفاة





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية الأحد، تسجيل (24) حالة وفاة بفيروس (كورونا)، إضافة إلى تسجيل (226) حالة إصابة جديدة.

وأوضح التقرير الوبائي لحالات يوم السبت، أنه تم تسجيل (172) حالة بالخرطوم، الجزيرة (22)، شمال كردفان (11)، القضارف (3)، شمال دارفور (7)، ونهر النيل (5) حالات.

وتم تسجيل (24) حالة وفاة، (22) منها بالخرطوم وحالة واحدة بالجزيرة، و(11) حالة بشمال دارفور.

وبهذا ارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء

إلى (5027) حالة متضمنة (286) حالة وفاة. فيما بلغت حالات التعافي (151) حالة ليصبح العدد الكلي للمتعافين (1423) حالة.

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة بحسب الولايات المتأثرة: (الخرطوم 3965، الجزيرة 357، شمال كردفان 135، القضارف 154، سنار 108، جنوب دارفور 35، كسلا 40، غرب دارفور 24، الشمالية 15، شمال دارفور 68، نهر النيل 22، النيل الأبيض 50، شرق دارفور 14، غرب كردفان 11، النيل الأزرق 8، البحر الأحمر 10، جنوب كردفان 6، ووسط دارفور 4).

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تطبيق بروتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المحدث.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وشددت على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن أي حالات إشتباه.

السوداني

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