مستشفى الشعب يحتفل بشفاء (14) كادر طبي من (كورونا)





احتفل العاملون بمستشفى الشعب التعليمي الأحد، بشفاء (14) كادراً طبياً أصيبوا بفيروس (كورونا)، بمشاركة واسعة من العاملين بأقسام المستشفى. والتزم العاملون خلال الاحتفال بالبروتوكول الصحي والموجهات الصحية من تباعد وارتداء للكمامات واستخدام للمعقمات.

وأكد مدير عام مستشفى الشعب د. مؤمن مختار، أهمية دور العاملين الرائد بالمستشفى، وقال إن المستشفى ظل يقدم خدماته ورسالته السامية وباقٍ في الصدارة. وأعلن رعايته للكادر الطبي وتأهيله، وأشاد بدورهم في تلبية النداء لمكافحة (كورونا)، وناشد المواطنين بالمحافظة على صحتهم باتباع الإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أعلن المدير الإداري منتصر حسن، التزامه بالاستمرار في العمل على تهيئة بيئة المستشفى، وأشاد بمجهودات جميع أقسام المستشفى بشقيها الطبي والإداري.

من جهته، استعرض مدير قسم الصدر د. عادل العاقب، جهود كادر التمريض، ودعا إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية لمجابهة المرض.

من ناحيته، طالب ممثل المتعافين في المستشفى، بإتباع سبل الوقاية، وأشاد بالإدارة ورعايتها الكاملة لهم.

الصيحة

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