صورة: توقعات بطرح بنك السودان لعملة جديدة فئة 1000 جنيه ومطالبات بطباعة فئة ال 2000 جنيه





أكدت مصادر مطلعة عن قرب طرح بنك السودان المركزي لعملة نقدية جديدة فئة الـ(1000) جنيه، ويتوقع أن يتم طرحها للتداول في البنوك خلال الفترة المقبلة .

وطالب العديد من المراقبين بسحب فئة ال 20 جنيهاً القديمة من التداول، وطرح فئات أكبر بعد إرتفاع نسبة التضخم لنحو 100% في السودان وطالبوا بطرح فئات أكبر مثل 2000 جنيه و 5000 جنيه.

وتداول رودا التواصل الإجتماعي يوم الأحد على نطاق واسع، صورة من تصميم فئة ال 1000 جنيه المتوقع طرحها، ولم يتسنى لصحيفة كوش نيوز من التأكد من صحتها ولم يصدر بنك السودان المركزي توضيح بشأنها حتى نشر هذا الخبر.

وأشاد مراقبون بجهود بنك السودان المركزي والحكومة الإنتقالية في توفير النقد وانهاء أزمة السيولة والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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