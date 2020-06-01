تعليق اضراب أصحاب الصيدليات بعد تدخل مجلس الوزراء





دعت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات- ولاية الخرطوم، إلى تعليق إضراب أصحاب الصيدليات الذي بدأ أمس، اعتباراً من اليوم الأحد، وإلى نهاية يوم السبت المقبل (6 يونيو).

وقالت اللجنة في بيان صحفي أمس إنه بعد الإستجابة لتنفيذ الإضراب بنسبة فاقت (90%)، تحركت الأجهزة الرسمية في الدولة وتم التواصل مع الأجهزة الإعلامية وبعض الجهات ذات الصلة.

وأضافت بأنه تواصل مع اللجنة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، وأبدى تفهماً للقضية، وأقرّ بحق أصحاب الصيدليات المشروع في التعبير عن واقع الدواء وواجبهم لتحقيق بيئة صحية للمواطن، وثّمّن مجهودات اللجنة التاريخية والتي بدأت قبل ثورة ديسمبر، وتم التأكيد على أنهم شركاء في التغيير وبناء مستقبل وطني زاهر، وناشد برفع الإضراب لمدة أسبوع.

ونوهت اللجنة إلى أنه تم الإلتزام بإيجاد حلول فاعلة في توجيه جهات الاختصاص بحسم تسعيرة الدواء مع الإلتزام باستمرار الدعم، بجانب إلزام الشركات والمصانع بفتح البيع المباشر لصيدليات المجتمع لضمان توفر الدواء وجعله في متناول يد المواطن، فضلاً عن فتح أبواب التواصل لإكمال متطلبات تحسين بيئة العمل.

وأكدت اللجنة أنها ستوافي أصحاب الصيدليات بتحركاتها حتى تتحقق كل أهدافهم المنشودة، وشددت على أن وحدتهم ستظل هي صمام الأمان من أجل ترقية الأداء لصيدلياتهم.

صحيفة الجريدة

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