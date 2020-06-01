والي كسلا يتفقد العمل بكبري القاش الجديد





وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد علي الاعمال النهائية بكبري كسلا الجديد المنفذ عبر شركة سيكو الصينية للطرق والجسور بتمويل من صندوق اعمار الشرق الواقع علي مجري القاش شمال مدينة كسلا بالاضافة الي تفقده للعمل الجاري في المصارف الرئيسية الخارجة من مدينة كسلا الي مجري القاش ضمن استعدادات الولاية لفصل الخريف خاصة في ظل توقعات هطول امطار فوق المعدل .

واكد الوالي علي اهمية المشروع باعتباره من المشروعات المهمة التي تخدم الولاية والمنطقة الشمالية خاصة المشاريع البستانية بالاضافة للمساهمة في تسهيل الحركة المرورية، كما تاتي اهمية الكبري في كونه يربط المناطق شمال كسلا بمناطق الانتاج علاوة علي ربط المنطقة بالطريق القومي.

من جانبه اشار مهندس الشركة المشرف علي تنفيذ المشروع فريد فخر الدين الي حجم العمل المنفذ بالكبري والمتوقع الانتهاء منه خلال شهرين وتطرق الي المعوقات التي تواجه العمل خاصة تداعيات ازمة جائحة كورونا واثرها بشكل عام علي الحركة والاسواق .

سونا

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