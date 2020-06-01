سونا تحاور بعض رموز أسر شهداء فض الاعتصام





اجرت (سونا) عددا من اللقاءات مع بعض اسر شهداء مجزرة الاعتصام بالقيادة العامة ، والتي استشهد فيها مئات المعتصمين في فجر يوم الاثنين 3 يونيو2019 ، وخلفت مئات الجرحى والمفقودين وذلك بمناسبة مرور عام علي هذه المجزرة .

وقال الاستاذ كشة عبد السلام كشة والد الشهيد عبدالسلام كشة ، أن هذه المجزرة كانت حدثا تاريخيا محزنا لم يشهد السودان لها مثيلا في تاريخه القريب، حيث تم قتل شباب مسالم جاء ليعبر سلميا عن مطالب امة ، بصورة بشعة وفي قسوة متناهية وفي شهررمضان ، وتم رمي بعض الجثث في النيل ..ودعا كشة لسرعة الاقتصاص للشهداء وقال إنه من المؤسف ان يمر عام كامل علي المجزرة ولم يتم تقديم الجناة للعدالة.. واكد انهم مصممون علي القصاص من القتلة ولو طال الزمن ..

من جانبه اكد الاستاذ فرح عباس فرح ، رئيس لجنة شهداء ديسمبر ووالد شهيد الترس عباس فرح عباس ، ان الشهداء تم اختيارهم بدقة متناهية ، مما يؤكد أن العملية تم التخطيط لها مسبقا ولم تقع صدفة .. وانحى عباس باللائمة على اجهزة الاعلام السودانية ، انها لم توثق لمجزرة الاعتصام ، في حين وثقت لها كبريات الفضائيات واجهزة الاعلام الدولية. واشار الى ان فيديو فض الاعتصام قد تم عرضه في عدد من الفضائيات الدولية ولم يتم عرضه في اجهزة الاعلام السودانية الى اليوم ..

وطالبت د. سعدية سيف اخت شهيد الترس عوض سيف حكومة الثورة بسرعة القصاص لشهداء الثورة وتقديم الجناة للعدالة ..

وسرد جريح الاعتصام ياسر زكريا يحيى من ولاية البحر الاحمر ، مرتديا الفنيلة التي اصيب فيها في الاعتصام سرد المعاناة التي تعرض لها بعد اصابته بالرصاص في فض الاعتصام، وقال انه خضع لثلاث عمليات جراحية ولايزال يشكو من الام في رجله اليسرى واصبح مقعدا…

سونا

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