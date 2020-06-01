إصابة القيادية في حزب الأمة سارا نقد الله بكورونا





قالت الأمين العام السابق لحزب الأمة د. سارا نقد الله، أن نتيجة فحصها لفيروس كورونا (إيجابية).

وأكدت في رسالة لها، اليوم، دخولها الحجر الصحي تحسبا لاي طارئ وإلتزاما للإرشادات الصحية.

وكشفت عن تعرضها لوعكة صحية، الايام الماضية، قامت على إثرها بمراجعة الطبيب المختص، الذي طلب بدوره إجراء بعض الفحوصات المختبرية والتصويرية وأكدت سارا أن نتائج الفحوصات كافة كانت سليمة. إلا أنها ونسبة لجائحة كورونا عزمت الدخول في حجر نفسها إلى أن ظهرات نتيجة فحص كورونا اليوم وكانت نتيجتها إيجابية.

السوداني

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