عضو إدارة الأهلي يتوعد تركي آل الشيخ ويكشف خطوته المقبلة ضده





أعلن محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدمه ببلاغين للنائب العام ضد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي “ألميريا” الإسباني.

ونشر سراج الدين فيديو قال فيه: “ما زلت ثابت على موقفي، وسأظل ثابت على موقفي، تعلمت أنه مادمت أسير في الاتجاه الصحيح، فإن الله سينصرني، الله هو الحق”.

وتابع “إذا كان تركي آل الشيخ، قد تقدم ببلاغ ضدي للنائب العام بتهمة السب والقذف، وهذا هو حقه، نحن في دولة قانون، وهي الكلمة الصحيحة التي تفوه بها، لذا فإذا كان قد تقدم ضدي ببلاغ سب وقذف، فأنا تقدمت ببلاغين للنائب العام ضده. بلاغ بتهمة السب والقذف، وبلاغ بتهمة التشهير بوالدي، بدون وجه حق وبدون أي دليل أو إثبات على ما ذكره”.

وكان تركي آل الشيخ، قد أعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام، ضد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بتهمة السب والقذف.

وأكمل محمد سراج الدين “لقد وقع تركي في خطأ، أنا لن أتنازل عن حقي وإذا كان قد أعلن أنه لديه محامي سيتولى تلك القضية، فأنا لديي 2 من المستشارين والمحامين الكبار، وتواصلت معهما، وهما جلال سعيد ومحمد عثمان، سأظل أدافع عن حقي، ومن صغري ولدي إصرار على أخذ حقي كاملا”.

وأكمل “لا أقول هذا الكلام كمسئول في النادي الأهلي بصفتي مواطن مصري لديه كرامة، وهو أمر معروف لدى المصريين. الكرامة في دمنا، ربنا كبير. مصر أم الدنيا، والنادي الأهلي أعظم نادي في الكون”.

يذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت مشاجرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين تركي آل الشيخ، ومحمد سراج الدين.

سبوتنيك

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