إعتقال الطيب مصطفى على زمة بلاغات من لجنة إزالة التمكين





أوقفت قوة من الشرطة رئيس منبر السلام العادل المهندس الطيب مصطفى وأودعته حراسة قسم الخرطوم الشمالي رهن التحقيق في بلاغات مدونة ضده.

وكان الطيب مصطفى قد إنتقد في مقال صحفي لجنة أزالة التكين وأتهم عضوها صلاح مناع بالفساد.

وقال نائب رئيس منبر السلام العادل “محمد أبو زيد” في تصريح للمجهر إن قوة من الشرطةومعها أحد أعضاء لجنة إزالة التمكين إقتادوا رئيس الحزب من منزله مساء اليوم بدعوى التحقيق معه في بلاغ مفتوح ضده وعند وصوله القسم تم ايداعه الحراسة لافتا الى ان الشرطة أخطرته بتدوين عدد من البلاغات ضده

المجهر

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