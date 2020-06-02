مستشار البرهان : لا مبررات لوجود ” اليوناميد” في السودان





قال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس السيادي، العميد ركن د. الطاهر أبوهاجا أن خروج قوات اليوناميد أمر طبيعي بعد أنتفاء

كل الظروف والمبررات الداعية لوجودها. وقال أبوهاجا في مقالة له، اليوم، أن أي حديث عن تمديد فترة وجود هذه القوات يعيدنا القهقرى إلى زمان سادت فيه العقلية الأمنية ولغة السلاح فقط.

ودعا الأسرة الدولية دعم لبنة الديمقراطية والتنمية المستدامة والسلام في السودان. مؤكداً أن الجيش لن يطلق طلقة واحدة في وجه رفقاء الكفاح المسلح ولن تعود الحرب ثانية لأن الثورة أفرزت وعيا جديدا متطورا وفهما شاملا للقضية السودانية.

السوداني

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