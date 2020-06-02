



تجمع المهنيين يحي ذكرى مجازر فض الاعتصام بالعاصمة والولايات

مذكرة تطالب نبيل أديب بتحديد سقف زمني للانتهاء من تحقيق فض الاعتصام

أعلن تجمع المهنيين عن اعتزامه تنظيم فعاليات لاحياء ذكرى مجازر فض إعتصام العاصمة والولايات، وأعلنت لجان تنسيقية مقاومة جنوب الخرطوم عن عزمها تسليم مذكرة لرئيس لجنة التحقيق اليوم تطالب فيها بتحديد سقف زمني للإنتهاء من عمليات التحقيق، وكشف كل العراقيل التي تواجه عمل اللجنة، وتطالبه بالإستعانة العاجلة بالإتحاد الإفريقي حسب ما ورد في صلاحيات اللجنة لإستكمال عمليات التحقيق، وسيتم نشر نص المذكرة لاحقا.

ونوهت الى أن هذه الفعاليات لتجديد عهدها مع الشهداء الكرام، وإلتزاما منها بمواصلة النضال السلمي بكل سبله المشروعة حتي إكتمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وعلي رأسها الإقتصاص العادل من رقاب القتلة المأفونين.

ونشر التجمع في صفحته بــ(الفيس بوك) بيان لتنسيقية لجان مقاومة جنوب الخرطوم وقالت فيه : عام كامل إنقضى على إرتكاب المجلس العسكري لمجازر فض إعتصامات العاصمة والولايات، والتي أستبيحت فيها دماء وشرف الثائرات والثوار بكل وحشية، ومورست فيها أبشع أنواع القتل والتعذيب والحرق ورمي الثوار أحياء في النيل، ولا زال مصير البعض مجهولا حتي اليوم.

واردفت إن الظروف الصحية التي تمر بها بلادنا و العالم أجمع قد حرمتنا من إستخدام أحد أقوى أسلحتنا السلمية المجربة والتي عهدنا إستخدامها منذ بداية ثورتنا المجيدة، ألا وهي المواكب المليونية، واستدركت قائلة و لكن هذا اليوم سيظل يوماً أسوداً في تاريخ هذه البلاد و لبشاعة المجزرة و غياب العدالة و القصاص للشهداء كان لزاماً علينا ألا نستسلم للظرف الراهن و أن نحيي فعالياتٍ نخلد فيها ذكرى شهدائنا ونرسل عبرها رسالةً لمجرمي المجلس العسكري الانقلابي و كل من خطط أو نفذ أو تستر أو قف يشاهد تلك المجازر مكتوف الأيدي، بأننا على درب ثورتنا سائرون، و على عهد شهدائنا ماضون، و أن الشوارع لا تخون، و أن سودان الحرية و السلام و العدالة سيكون .

وحددت التنسيقية فعاليات الثالث من يونيو الأسود على شكل سلاسل بشرية ممتدة علي طول الشوارع يصاحبها رفع الأعلام الوطنية، والهتافات الثورية القوية، مع حمل صور الشهداء، والبوسترات التي تندد بالمجزرة والقتلة وتطالب بالقصاص العاجل لهم.

ونوهت الى ان لجان المقاومة ستقوم بتخطيط أماكن الفعاليات برسم المسافات علي الأرض وعلى الثائرات والثوار الإلتزام الصارم بها وبالتدابير الصحية وتغطية الوجه والعمل بتوجيهات لجان المقاومة بالأحياء والتي ستقوم بتوفير المعقمات وإشراف الكوادر الصحية علي تنظيم الفعاليات.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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