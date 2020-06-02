سخرية من خلاف المهنيين مع الحرية والتغيير.. مليونية الخميس لإجبار آدمن قروب واتساب قحت على إضافة أعضاء التجمع الجدد





سخر بعض رواد التواصل الاجتماعي من البيان الذي اصدره تجمع السودانيين بسبب خلافه مع قوى الحرية والتغيير لأنها لم تضف مناديبه الجدد لقروب واتساب.

وكتب لوي المستشار بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (#ياوياو مليونية الخميس ٤يونيو أمام القصر الجمهوري لإجبار آدمن قروب واتساب قحت على إضافة أعضاء تجمع المهنيين الجدد. #حنتوسبيهو).

وكتب عبد الرحمن عمسيب (يا تدخلونا قروب “الواتساب” .. يا فأنها لثورة حتى “الحظر” .. عفوآ حتى “النصر” .. تجمع الواتسابيين السودانيين).

وخاطب تجمع المهنيين السودانيين عبر خطاب، المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير رسمياً لإضافة مناديب التجمع الخمس الجدد.

وبحسب خطابه المشار إليه؛ فإن مجلس تجمع المهنيين السودانيين ينتظر رد قوى إعلان الحرية والتغيير حول إضافة مناديبه الخمسة الجدد لعضوية المجلس المركزي خلال(48) ساعة .

ونشير تجمع المهنيين إلى أن مناديب التجمع السابقين في المجلس المركزي تمت ازالتهم من القروب الرسمي لأعضاء المجلس ولم تتم إضافة المناديب الجدد ما يعني انقطاع التواصل بين التجمع والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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