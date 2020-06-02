الجالية السودانية باليونان تعرب عن قلقها لقرار إغلاق السفارة





أعربت الجالية السودانية باليونان عن قلقها وإحباطها لقرار وزارة الخارجية السودانية القاضى بإغلاق سفارة السودان باليونان.

وكان ذلك إثرالأخبارالتي ترددت بشأن إغلاق عدة سفارات من ضمنها سفارة السودان بأثينا وأكتمال الترتيبات لإغلاقها .

واستقبل سعادة القائم بأعمال سفارة السودان باليونان بالانابة السيد أبو القاسم عمر ضيف الله وفدا من الجالية السودانية باليونان حيث سلم الوفد خطابا مفتوحا موجها لسيادة وزيرة الخارجية السيدة أسماء عبد الله لاثنائها عن هذا القرار كمانقل الوفد شعورالجالية بالقلق والإحباط الذي أشاعه الخبرفى اوساطها و التي كانت تأمل بعد انتصار ثورة السودان المجيدة للمساهمة من خلال تجربتها الطويلة واندماجها وعلاقاتها القوية في اليونان للدفع بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين وهي عديدة وحيوية على المستوى الرسمي والشعبي.

من جهته أشاد القائم بالاعمال خلال استقباله لوفد الجالية بالعلاقة الجيدة بين السفارةوالجالية مؤكدا على أهمية ما ورد في الخطاب وضرورة وجود تمثيل دبلوماسى للسودان مشيرا الى امكانية تقليص النفقات تقديرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وفى نفس الوقت عدم الاضرار بالمصالح الحيوية للجالية السودانية .

وقالت الجالية السودانية في اليونان انها تقدرالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما تدرك جيدا أن اليونان بلد صغير ومحدود التأثير اقتصاديا وسياسيا. ومع ذلك فان لليونان خصوصية تجعل منها منطقة حيوية للبلاد، على صعد عدة، وفي مقدمتها الفوائد الاقتصادية والتجارية التي استفادت منها البلاد كثيرا فضلا عن العلاقة التاريخية بين الشعبين التي تركت بصماتها حتى في اسماء الاحياء والمدن السودانية.

سونا

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