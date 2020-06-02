كندا تعلن اعتزامها انشاء صندوق لدعم التنمية بالسودان





-أعلنت كندا اعتزامها إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي 2020م. وذلك في خطوة إيجابية في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية، السيدة كارينا قولد. في اتصال هاتفي مع السيدة أسماء محمد عبد الله، وزيرة الخارجية، أكدت تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس كورونا، كما أشارت إلى تخصيص مبلغ 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان للعام 2020، بزيادة مقدرة عن العام الماضي.

وأكد الطرفان على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار أعربت السيدة أسماءعن شكرها الحكومة الكندية على الدعم الذي قدمته للسودان لمواجهة الفيروس، كما عكست الوضع الصحي المنهك والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي سببها الفيروس. وطلبت من الجانب الكندي المزيد من الدعم لتلافي هذه الآثار السلبية.

كما عبرت السيدة أسماءعن شكرها للوزيرة الكندية على إتصالها الهاتفي، وأكدت حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها الثرة.

كما أكدت حرص السودان على التحول الكامل من الدعم الإنساني إلى المشاريع التنموية التي تخدم الطرفين..

سونا

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