الإدارات الأهلية بالمناقل تهنئ المدير التنفيذي الجديد للمحلية





تلقى الأستاذ محمد على عبد الله المدير التنفيذي لمحلية المناقل بمكتبه صباح اليوم التهنئة من الإدارات الأهلية بالمناقل بمناسبة عيد الفطر المبارك وتسلمه قيادة العمل بالمحلية.

و أكد الشرتاى أبكر إبراهيم علي رئيس الإدارات الاهلية بالمناقل أن الإدارات الأهلية ستضطلع بدورها الريادي في دعم خطط وبرامج المحلية و تعزيز الجهود لمحاربة فايروس كورونا وترسيخ منهج السلام الذي يجعل الوطن مسرحا يعبر فيه الكل عن تطلعاته تحت شعار (حرية وسلام وعدالة).

من جانبه عبر المدير التنفيذي عن شكره للوفد على هذه الروح الطيبة مثمنا دور الإدارات الأهلية في تهيئة الأجواء وتحقيق شعار الثورة مؤكدا على أهمية الإدارات الأهلية في المجتمع لما تتمتع به من حكمة ومقدرة وقبول وسط مجتمعاتها.

سونا

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