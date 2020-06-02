يسن إبراهيم يؤدي القسم َوزيرا للدفاع





أدي القسم اليوم ببيت الضيافة اللواء ركن يسن إبراهيم يسن عبدالهادي وزيرا للدفاع أمام السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات محمد عبدالله و السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

و قال وزير الدفاع في تصريحات صحفية عقب أداء القسم”سنعمل سندا وعونا للأخوة في مجلس الوزراء متكاتفين بكل جهد و همة ووفاء وفداء و استلهاما لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب الصابر الأبي لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الإنتقالية إلي غاياتها ومقاصدها” وترحم علي روح الشهيد الفريق ركن جمال عمر و أرواح شهداء ثورة ديسمبرالمجيدة.

وتشير (سونا) الى أن اللواء ركن يسن إبراهيم قد تم تعيينه خلفا لوزير الدفاع السابق الفريق أول ركن جمال عمر الذى حدثت وفاته فى الخامس والعشرين من مارس الماضى بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وقد كان ضمن الوفد الحكومى المفاوض فى منبر جوبا رئيسا لملف الترتيبات الامنية .

وفيما يلى تنشر سونا السيرة الذاتية للسيد وزير الدفاع:

الرتبة : لواء ركن

الاسم: يسن إبراهيم يسن عبدالهادي

تاريخ الميلاد: 11 يوليو 1958. مكان الميلاد : الخرطوم

الدراسات العسكرية:

دبلوم العلوم العسكرية الكلية الحربية السودانية.

بكالوريوس علوم عسكرية جامعة مؤتة المملكة الاردنية الهاشمية.

ماجستير علوم عسكرية كلية القادة والأركان.

زمالة كلية الحرب العليا أكاديمية نميري العسكرية العليا

دورة إحصاء عسكري

دورة تخطيط عمليات السلام ( كينيا نيروبي)

دورة تدريب المدربين

الدراسات الاكاديمية:

بكالوريرس إدارة عامة من جامعة كرري

ماجستير دراسات إستراتيجية جامعة الزعيم الأزهري

الوحدات التي عمل بها :

منطقة اعالي النيل العسكرية

نطقة المجلد وغرب النوير العسكرية

المنطقة العسكرية الشرقية

إدارة الرياضة العسكرية

الفرقة السادسة مشاة.. الفاشر

الاكاديمية العسكرية العليا( موجه).

المؤلفات والبحوث :

الصراع العربي الإسرائيلي واثره علي الامن القومي العربي.

المهددات الحدودية وأثرها علي الأمن الوطني السوداني.

تحليل تنظيم وأسلوب العمل بالمناطق العسكرية ومقترحات التطوير.

العديد من التمارين بكلية القيادة والأركان وكلية الحرب العليا.

المساهمة بالإشراف والمراجعة والنقاش للعديد من بحوث زمالة أكاديمية نميري العسكرية العليا ( كليتي الدفاع الوطني والحرب العليا) .

المؤتمرات والندوات:

مؤتمرات التعاون العسكري المشترك بين السودان وأثيوبيا.

الجمعية العامة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

الجمعية العامة للمنظمة الافريقية للرياضة العسكرية.

الجمعية العامة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية ( سويسرا).

الاقطار التي زارها :

مصر . أثيوبيا. إريتريا. كينيا. الجزائر. سوريا. اليمن. المملكة الاردنية الهاشمية. المملكة العربية السعودية. قطر. سويسرا.

تاريخ التقاعد : يونيو 2010م

الحالة الاجتماعية : متزوج واب

سونا

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