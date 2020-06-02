القوات المسلحة تصدر بيانا حول إعتداءات حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري





بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة .. حول إعتداءات حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري علي قواتنا بجبل مرة..

*في الوقت* الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل قامت مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري بالهجوم علي قواتنا في منطقة غرب *جبل مرة في إنتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار* في محاولة للعودة بدارفور إلي حالة الإحتراب والفوضي الأمنية … القوات المسلحة إذ تدين وتستنكر هذا الإعتداء تؤكد حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات كما تحتفظ بحق الرد علي أي إعتداء وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.

الجنة والخلود للشهداء الآبرار وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين والنصر للقوات المسلحة والخزي والعار لأعداء الوطن ..

عميد دكتور

الطاهر محمد* *إبراهيم أبوهاجة*

*المستشار الإعلامي للقائد العام*

#الإعلام_العسكري 2 يونيو 2020م*

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