نداء الشمال وتحالف الولايات يددشن نشاطه





دشن نداء الشمال وتحالف الولايات نشاطه اليوم بمنزل أبو القاسم برطم بمنطقة كافوري ككيان قومي جامع يشمل كل ولايات السودان .

وقال رئيس النداء ابو القاسم محمد أحمد برطم في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لدينا رؤية استراتيجية واهداف وافكار تصب في مصلحة الوطن وتفعيل دور الولايات لتكون منتجة والاستفادة من مواردها لتساهم في زيادة الدخل القومي.

وقال لسنا من مؤسسات الدولة أو واجهة حزبية تحركها دوافع سياسية للوصول للسلطة ولسنا مؤسسة ربحية؛ وإنما ندفع برؤى وافكار للحكومة الانتقالية ؛ونهدف لوحدة الصف وللمشاركة المجتمعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات.

وأشار إلي ان نداء الشمال يستمد شرعيته من أشواق وأحلام القاعدة العريضة التي عملت على قيامه ومن المبادئ الاساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلتها الدساتير ويستمدها كذلك من ثورة ديسمبر (حرية سلام وعدالة).وأضاف برطم قائلا نعمل من أجل شراكة مجتمعية وتعاون وثيق مع المؤسسات الرسمية والحكومية والمنظمات الطوعية.وقال “نعمل على تحسين أوضاع مجتمعاتنا على أساس التوزيع العادل للسلطة والثروة وتعلية سقف المساهمة النسبية ؛ وإزكاء روح الانتماء القومي العربي والأفريقي ؛ ونمد أيدينا لكل الحادبين على مصلحة بلادنا وتأكيد وحدتها والمحافظة على نسيجها الإجتماعي ونسعى للشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والحكومة الانتقالية بمستوياتها المختلفة”.

وأكد برطم أنهم يتطلعون للتفاهم والتعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير؛للعبور بالبلاد إلى رحاب دولة وطنية ديمقراطية.

وقال إن الولايات الشمالية بكل الحقب منذ الإستقلال ومروراً بحقبة الإنقاذ تعرضت للتهميش والإهمال المتعمد والاستلاب الممنهج لمواردها الظاهرة منها والباطنة وقال نمتلك رؤية واضحة للتعامل مع قضايا الولايات الشمالية في الإطار القومي .

في وقت شدد فيه بضرورة محاسبة كل الذين اجرموا واعتدوا على الأراضي والسدود كالشريك وكجبار والتهجير.

وأشار برطم الي انهم بصدد اللقاء برئيسي مجلسي السيادة والوزراء بهدف تقديم مذكرة تحتوي على مطالب ومفاهيم نداء الشمال وتحالف الولايات التي تمثل احلام القاعدة العريضة من ولايات السودان والتي ظلت مهمشة طيلة الحكومات المتعاقبة

من جانبه دعا الأمين العام لنداء الشمال وتحالف الولايات محمد وداعة قوى اعلان الحرية والتغيير بضرورة العمل على تنفيذ مطالب الثورة المجيدة وقال صبرنا عاما كاملا لقوى الحرية والتغيير لتحسين معاش الناس الا أنهم لم يعملوا على تحقيق هذه الأهداف مشيرا إلى أن نداء الشمال وتحالف الولايات يمثل كل اهل السودان وله مطالب شرعية وأضاف سنحرض كل الولايات لاستغلال مواردها واختيار من يمثلها وتكوين المجالس التشريعية ومكاتبها وفقا لرؤيتها وأضاف نحن لا نحمل السلاح ضد الدولة من أجل تنفيذ مطالبنا وإنما باتخاذ الطرق المشروعة.

وقال اننا ندعم الحكومة الانتقالية وندعم السلام كهدف استراتيجي لكل السودان ونؤكد ان الأحزاب السياسية لا بديل لها إلا انها لم تضع حتى الآن برنامجا متوافقا على الحد الأدنى لنجاح الفترة الانتقالية وأضاف نحن لسنا ضدها ولكننا ندعوها لوضع برامج واضحة للفترة المقبلة.

ودعا وداعة الى ضرورة تغيير مفهوم المركز والولايات والهامش داعياً الى أن يكون التمييز وفقا للكفائة والخبرة

سونا

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