أول تعليق من تركي آل شيخ على رفع اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين للأهلي المصري





علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مالك نادي “ألميريا” الإسباني، على بيان مجلس إدارة الأهلي الذي صدر منذ قليل.

وأصدر الأهلي بيانا قبل قليل يؤكد خلاله رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين للأهلي.

كتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، “أخيرا الاستقالة اتقبلت، الكرة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، ياريت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

بدأت الأزمة عندما خرج حسام عاشور قائد الأهلي بتصريحات عبر خلالها عن غضبه لتجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء طلبه بشأن تنظيم مباراة اعتزاله.

ثم تبادل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الاتهامات.

ليصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله على الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء مجلس الإدارة لبحث كل الأمور المثارة على الساحة الرياضية المصرية في الأيام القليلة الماضية.

وانتهى الاجتماع بإعلان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وتوجيه الشكر لحسام عاشور وإلغاء كل الاستثناءات التي قدمها له النادي قبل شهور بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.

سبوتنيك

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