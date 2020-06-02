خبراء مصريون يرحبون بإرسال السودان خطاباً لمجلس الأمن حول سد النهضة





رحب عدد من الخبراء المصريين بالخطوة التي إتخذها السودان اليوم (الثلاثاء) بإرسال خطاب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة.

وأكد الدكتور عباس شراقي الخبير المصري في المياه أن هذه خطوة إيجابية نحو توحيد الصف المصري السوداني خلال الأيام المقبلة لإرغام أثيوبيا على عدم إتخاذ قرار أحادي، وإحترام الإتفاقيات والأعراف الدولية. وقال شراقي لـ (اليوم التالي) إذا إستمرت أثيوبيا في التحدي وبدء الملء الأسابيع القادمة فقد تتحول خطابات مصر والسودان إلى شكوى وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف بناء سد النهضة إلى أن ينتهى الخلاف، مضيفا أنه عندما رفض السودان منذ أكثر من أسبوعين عرضاً أثيوبياً بعقد إتفاق جزئي، أكدنا أن هذا ليس دليلا على تغير فى الموقف السوداني، وإذا كان قد تغير فعلا فعليه عمل أحد الأمرين إما إرسال خطاب إلى مجلس الأمن بنفس مطالب مصر لأنها مطالب دول المصب، أو توقيع إتفاق واشنطن، وتابع أن السودان اليوم يرسل خطاباً إلى مجلس الأمن بعد 35 يوما من الخطاب المصري.

وكان السودان قد طالب مجلس الأمن الدولي تشجيع الأطراف المعنية بملف سد النهضة على الإمتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبعثت الخارجية السودانية برسالة إلى مجلس الأمن اليوم بشأن موقفها من السد، مؤكدة فيه الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، في الدول الثلاث.

اليوم التالي

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