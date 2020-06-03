التربية : قرار استئناف الدراسة بعد انجلاء الوضع الصحي





اكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم الاتحادية تماضر الطريفي عوض الكريم أن قرار فتح الفصلين الثامن أساس والثالث ثانوي للمراجعة إستعداداً للإمتحانات سيتخذ عقب إنجلاء الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد بعد الإعلان عنه من قِبَلِ السلطات المختصة.

جاء ذلك لدىٰ لقائها وكيل وزارة الصحة الإتحادية د.سارة عبدالعظيم للوقوف على الأوضاع الصحية وتأثيرها على قطاع التربية والتعليم.

ومن جانبها طالبت وكيلة وزارة التربية والتعليم الطلاب الممتحنين بالمداومة على المذاكرة ومراجعة مقرراتهم حتى لا يتعرضوا لنسيان ما تمت مراجعته من قَبل حتى يكونوا على أهبة الاستعداد متى ما تم الإعلان عن موعد الإمتحانات.

صحيفة الجريدة

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